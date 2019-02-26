У Китаї живе майже половина усіх електрокарів світу і майже половина з них продані у 2018 році!

Німецький “Центр досліджень сонячної енергії і водню” (ZSW) оприлюднив статистику продажів електрокарів. Найбільший рівень електрифікації транспорту зафіксований цього року у Піднебесній, наймасовішим виробником стала Tesla, а її Model 3 продавалась краще за усі інші електрокари всіх виробників.

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Статистика ZSW наводиться за останні п'ять років. За даними організації, у всьому світі налічується вже 5,6 млн електрифікованих автомобілів різного класу. З них 2,2 млн було придбано у 2018 році.

Топ-5 країн з найбільшим поширення електротранспорту – Китай, США, Норвегія, Великобританія і Франція.

При цьому в Китаї електричних засобів пересування вже 2,6 млн, з яких протягом минулого року було зареєстровано 1,256 млн машин.

П’ятірка лідерів за кількістю продаж з-поміж усіх автомобільних брендів виглядає так: BYD, Tesla, Nissan, BAIC, BMW.

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Незважаючи на те, що за продажами Tesla поки на другому місці, за кількістю реєстрацій вона випередила свого китайського конкурента, з показником у 233 тисячі машин проти 215 тисяч у BYD.

Статистика популярності моделей від ZSW включає не лише електрокари, а й гібриди PHEV. За сумарними показниками продажів перше місце у списку посів Nissan Leaf з результатом у 363,9 тисяч машин, яких 81 тисяча була продана у 2018 році.

Далі з великим відривом йде Tesla Model S (243,2 тисяч машин). Також зі значною різницею за Теслою вишикувались BAIC EC-Series, Mitsubishi Outlander PHEV і Chevrolet Volt, котрі продали майже однакову кількість машин – 171-172 тисячі.

Та за результатами 2018 року, однозначним лідером є лідер Tesla Model 3 з показником у 146,3 тисячі проданих машин.

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