В Китае живет почти половина всех электрокаров мира и почти половина из них проданы в 2018 году!

Немецкий "Центр исследований солнечной энергии и водорода" (ZSW) обнародовал статистику продаж электрокаров. Наибольший уровень электрификации транспорта зафиксирован в этом году в Поднебесной, массовым производителем стала Tesla, а ее Model 3 продавалась лучше, чем все другие электрокары всех производителей.

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Статистика ZSW приводится за последние пять лет. По данным организации, во всем мире насчитывается уже 5,6 млн электрифицированных автомобилей разного класса. Из них 2,2 млн было приобретено в 2018 году.

Топ-5 стран с наибольшим распространением электротранспорта – Китай, США, Норвегия, Великобритания и Франция.

При этом в Китае электрических средств передвижения уже 2,6 млн, из которых в течении прошлого года было зарегистрировано 1,256 млн машин.

Пятерка лидеров по количеству продаж среди всех автомобильных брендов выглядит так: BYD, Tesla, Nissan, BAIC, BMW.

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Несмотря на то, что по продажам Tesla пока на втором месте, по количеству регистраций она опередила своего китайского конкурента, с показателем в 233 тысячи машин против 215 тысяч у BYD.

Статистика популярности моделей от ZSW включает не только электрокары, но и гибриды PHEV. По суммарным показателям продаж первое место в списке занял Nissan Leaf с результатом в 363,9 тысяч машин, среди которых 81 тысяча была продана в 2018 году.

Далее с большим отрывом идет Tesla Model S (243,2 тысячи машин). Также со значительной разницей за Теслой выстроились BAIC EC-Series, Mitsubishi Outlander PHEV и Chevrolet Volt, которые продали почти одинаковое количество машин – 171-172 тысяч.

И по результатам 2018 года, однозначным лидером является лидер Tesla Model 3 с показателем в 146,3 тысячи проданных машин.

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