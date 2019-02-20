Южнокорейская марка еще осенью обещала превратить популярный хэтчбек на кроссовер. Вскоре мы его увидим в Женеве.

На автосалоне в Женеве 5 марта состоится премьера абсолютно нового кроссовера в линейке марки Kia под названием Xceed. К тому времени производитель подогревает наше любопытство тизером машины.

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На дизайнерском эскизе заметны типичные для концептов большие колеса, дверных ручек и боковых зеркал нет. Как будет выглядеть подиумный вариант – увидим в Женеве.

Это будет уже четвертая версия автомобиля после дебюта нового поколения Ceed в виде традиционного хэтчбека, универсала Ceed SW и шутинг-брейк Proceed. В модельном ряду марки Kia Xceed займет место на ступень ниже кроссовера Sportage.

Ожидается, что кроме 1 и 1,4-литровых бензиновых двигателей с турбонаддувом и 1,6-литрового дизеля Xceed получит гибридную силовую установку, мощностью в две сотни лошадей.

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