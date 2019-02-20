Сверкающий хромом вездеход с длиннющим капотом и пятью парами колес можно представить лишь посреди пустыни.

Компания из города Дубай создала монструозный десятиколесный джип-локомотив Dhabiyan, который можно сравнить по размерам с автобусом. Он уникален и создан для шейха.

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Вездеход был создан специально для принца Хамад Бин Хамдан Аль Нахиян. Пятиосный автомобиль на колесах-баллонах имеет длину 10,8 метра, два с половиной метра в ширину и 3,2 – высотой. Весит машина 24 тонны.

Фото: уникальный пустынный внедорожник Dhabiyan / Аutoevolution

Построен этот аппарат на базе американского военного тягача Oshkosh M1075. Передняя часть машины позаимствована у грузовика 40-х годов, кабина – от современного Jeep Wrangler, а корма с фонарями – от Dodge Carger.

В дополнение к основным десяти колесам, вдоль моторного отсека размещены еще две пары запасных. А в самом подкапотном пространстве Dhabiyan скрывается 15,2-литровый дизель Caterpillar мощностью в 600 к.с.

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