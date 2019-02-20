Виблискуючий хромом всюдихід з довжелезним капотом і п'ятьма парами коліс можна уявити лише посеред пустелі.

Компанія з міста Дубай створила монструозний джип-локомотив Dhabiyan, котрий можна порівняти за розмірами з автобусом і є десятіколесним. Він унікальний і створений для шейха.

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Всюдихід був стоврений спеціально для принца Хамад Бін Хамдан Аль Нахіян. Пятивісний автомобіль на колесах-балонах має довжину 10,8 метри, він два з половиною метри завширшки і 3,2 – заввишки. Важить машина 24 тонни.

Фото: унікальний пустельний позашляховик Dhabiyan / Аutoevolution

Збудований цей апарат на базі американського військового тягача Oshkosh M1075. Передня частина машини запозичена у вантажівки 40-х років, кабіна – від сучасного Jeep Wrangler, а корма з ліхтарями – від Dodge Carger.



На додачу до основних десяти коліс, вздовж моторного відсіку розміщено ще дві пари запасних. А у самому підкапотному просторі Dhabiyan ховається 15,2-літровий дизель Caterpillar потужністю у 600 к.с.

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