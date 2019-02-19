Цікавий челендж, та ще й з премією.

Клуб автолюбителів зі штату Мічіган Rotary Club кинув виклик усім охочим назвати час, коли автомобіль на вкритому кригою озері провалиться під воду. Правильна відповідь принесе “віщуну” півтори тисячі доларів.

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Rotary Club проводить таку акцію не вперше – справу було розпочато у 2015 році. У своїй групі в Facebook та на сайті клуб запрошує охочих робити ставки і якмога точніше вгадати час, коли машина піде під лід. Таким чином клуб збирає гроші на благодійність.

Озеро, котре насправді є затопленою копальнею, знаходиться поруч з шосе і машина постійно знаходиться у полі огляду камери спостерещення. Взяти участь у змаганні за головний приз у $1500 можуть не лише місцеві жителі – будь-хто старший 18 років може зробити ставку через це посилання онлайн. Десять доларів купують три шанси. Ставки закриваються 15 березня.

Зазначимо, що протягом останніх чотирьох років у цьому челенджі автомобіль провалювався під воду 17 березня, 2 квітня, 4 квітня та 26 квітня. Ось відео про минулий рік:

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