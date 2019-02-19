Интересный челлендж, да еще и с премией.

Клуб автолюбителей из штата Мичиган Rotary Club бросил вызов всем желающим назвать время, когда автомобиль на покрытом льдом озере провалится под воду. Правильный ответ принесет “пророку” полторы тысячи долларов.

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Rotary Club проводит такую акцию не впервые – дело было начато в 2015 году. В своей группе в Facebook клуб приглашает желающих делать ставки и как можно точнее угадать время, когда машина пойдет под лед. Таким образом клуб собирает деньги на благотворительность.

Озеро, которое на самом деле является затопленной рудником, находится рядом с шоссе и машина постоянно находится в поле обзора камеры наблюдения. Принять участие в соревновании за главный приз в $1500 могут не только местные жители – любой старший 18 лет может сделать ставку через эту ссылку онлайн. Десять долларов покупают три шанса. Ставки закрываются 15 марта.

Отметим, что в течение последних четырех лет в этом челендже автомобиль проваливался под воду 17 марта, 2 апреля, 4 апреля и 26 апреля. Вот видео за прошлый год:

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