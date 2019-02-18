Настоящий боевой компакт теперь будет предлагаться в более "гражданских" исполнениях, хотя и добавит мощности.

Европейское подразделение Ford представило новый Focus ST, который должен стать лучшим из “Фокусов” во всех отношениях. Горячая модель получила более мощные моторы, выбор трансмиссии и даже типа кузова.

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Новый ST напоминает Focus с пакетом ST-Line, отличаясь в мелочах вроде черных крылышек на бампере и оформления выхлопных патрубков. Важнее, что Focus ST 2020 получил новый двигатель EcoBoost 2.3 Turbo с отдачей в 280 л. с. – на 25 больше, чем у предшественника с двухлитровым агрегатом. По данным производителя хэтчбек с новым мотором ускоряется до первой сотни менее чем за шесть секунд. Дизельная версия ST по-прежнему будет предлагаться с двухлитровым мотором, однако вместо 185-сильного Duratorq у нового ST будет современный EcoBlue мощностью 190 л. с.

Покупателям нового ST, по крайней мере в Европе, автомобиль будет доступен не только с механической трансмиссией, но и с опционным “автоматом” на 7 передач, который адаптируется под стиль вождения.

Фото: Ford Focus ST 2020 / Ford

Пружины ST сделаны жестче обычных на 20% спереди и 13% сзади, к тому же подвеска “срезана” на 10 мм, а рулевой механизм и электроусилитель руля на 15% острее, чем у обычного хэтчбека или стилизованного Focus ST-Line. Модель имеет лучшую тормозную систему за счет увеличенных дисков в 330 и 302 мм и электрического усилителя Electric Brake Booster. Автомобиль будет предлагаться исключительно с шинами Michelin Pilot Sport 4S для обоих типов колесных дисков диаметром 18 или 19 дюймов.

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Внутри обновленный спорткар получил новую функцию мультимедийной системы: на информационный дисплей выводятся показатели давления наддува турбины, температуры масла и другие “трековые” данные. Стандартными для ST будут и сиденья Recaro.

Впервые на ST появился переключатель режимов движения, что влияет на работу мотора, шасси, системы стабилизации, рулевого усилителя и трансмиссии. Причем на бензиновом варианте модели стандартом являются адаптивные амортизаторы CCD, которые настраивают параметры работы по сигналам многочисленных датчиков каждые две миллисекунды. Кроме режимов Slippery/Wet, Normal и Sport, с пакетом Performance прилагается программа Track.

Оснащение нового Ford Focus ST включает адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, удержание в центре полосы, адаптивный главный свет, который распознает поворот впереди с помощью камеры, первый для европейского Ford проекционный дисплей и первый в сегменте помощник аварийного объезда препятствия Evasive Steering Assist.

Продажи нового Ford Focus ST в Европе начнутся летом, причем модель будет доступна сразу в двух кузовах: пятидверный хэтчбек и универсал.

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