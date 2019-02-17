Машина будет эксклюзивной, ведь их планируют изготовить тиражом всего в сто экземпляров.

Специалисты с родины классического MINI – британского города Суиндон – создали электрическую версию малыша. Электромобиль под названием Swind E Classic Mini внешне почти не будет отличаться от старого доброго MINI 1959 года – разве тем, что он будет новым. А вот начинка полностью новая и электрическая.

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В движение Swind E Classic Mini приводится 110-сильным электродвигателем, который будет разгонять машинку до сотни за 9,3 секунды, а максимальная скорость составит 130 км/час. Аккумулятор обеспечит запас хода в 200 км. Вес машинки – 720 кг, что на 80 кг больше, чем у оригинального MINI.



В салоне – кожаные сиденья, усилитель руля, кондиционер, USB-зарядки и даже навигация. Машине переделали подвеску, улучшили шумоизоляцию и повысили коррозионную стойкость кузова.

Вся эта ностальгическая роскошь будет стоить немало – 100 000 долларов. Правда, частично это плата за эксклюзив – таких машин будет выпущено ровно 100 штук. И только "под заказчика".

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