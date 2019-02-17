Машина буде ексклюзивною, адже їх планують виготовити тиражем всього у сто екземплярів.

Спеціалісти з батьківщини класичного MINI - британського міста Суіндон – створили електричного версію малюка. Електромобіль під назвою Swind E Classic Mini зовні майже не буде відрізнятися від старого доброго MINI 1959 року – хіба тим, що він буде новим. А от начиння – повністю новітнє і електричне.

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В рух Swind E Classic Mini приводиться 110-сильним електродвигуном, який розганятиме машинку до сотні за 9,3 секунди, а максимальна швидкість становитиме 130 км/год. Акумулятор забезпечить запас ходу у 200 км. Вага машинки – 720 кг, що на 80 кг більше, ніж у оригінального MINI.

В салоні – шкіряні сидіння, підсилювач керма, кондиціонер, USB-зарядки і навіть навігація. Машині переробили підвіску, покращили шумоізоляцію та підвищили корозійну стійкість кузова.

Вся ця ностальгійна розкіш коштуватиме немало – 100 000 доларів. Щоправда, частково це плата за ексклюзив – таких машин буде випущено рівно 100 штук. І тільки "під замовника".

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