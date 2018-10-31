Президент Туркменії Гурбангули Бердимухамедов готується до авторалі «Амуль-Хазар 2018» і придбав за 520 тисяч євро ралійний спортивний автомобіль Mini Cooper.

Як повідомляє "Хроніка Туркменістану", транспортний засіб туркменський лідер придбав у поточному році за більш ніж півмільйона євро. Тренувальний заїзд глави республіки на цій машині був показаний в репортажі державного телебачення через місяць після покупки.





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Дороге придбання Бердимухамедов зробив в той час, як його країна знаходиться в глибокій фінансовій і продовольчій кризі. Курс долара на чорному ринку республіки перевищив офіційний в 9,5 разів (29 туркменських манатів за долар проти 3,5 маната — курс, встановлений в 2015 році). Продукти харчування в республіці виявилися в дефіциті — в регіонах Туркменії хліб продавався за паспортом, а в чергу за борошном люди записувалися за місяць вперед, передавало Радіо "Азатлик" (місцева служба "Радіо Свобода").



