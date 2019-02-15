Максимальная скорость в 306 км/ч и ускорение до первой сотни за 3,9 секунды!

Компания Bentley не зря имеет в своем логотипе крылья – автомобили марки особой серии Speed действительно летают, хоть и не в воздухе. Новый крососвер Bentayga Speed не стал исключением.

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Bentayga Speed оснащается обновленным 6-литровым двигателем W12, который производит 635 к.с. мощности, обеспечивая люксовом кроссоверу ускорение от 0 до 100 км/ч за 3,9 секунды. Максимальная скорость кроссовера, по данным производителя, составляет 306 км/час.

Фото: 2020 Bentley Bentayga Speed / Bentley

Спроектирован и изготовлен вручную в Великобритании Bentley Bentayga Speed имеет особый вид, благодаря 22-дюймовым дискам с уникальным дизайном и тремя видами покрытия на выбор, затемненным фарам головного света, черным решеткам, накладкам на пороги и спойлеру. Подчеркивают особенность модели эмблемы Speed.

Полноприводный Bentayga Speed оснащается электронной системой блокировки дифференциала, а также системой Drive Dynamics, которая позволяет выбирать один из восьми режимов вождения. Подвеска автомобиля стала жестче, также создатели изменили звучание выхлопа.

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