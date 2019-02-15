Максимальна швидкість у 306 км/год і прискорення до першої сотні за 3,9 секунди!

Компанія Bentley не дарма має у своєму логотипі крила – автомобілі марки особливої серії Speed дійсно літають, хоч і не в повітрі. Новий крососвер Bentayga Speed не став виключенням.

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Bentayga Speed ​​оснащується оновленим 6-літровим двигуном W12, котрий продукує 635 к.с. потужності, забезпечуючи люксовому кросоверу прискорення від 0 до 100 км/год ща 3,9 секунди. Максимальна швидкість кросовера, за даними виробника, становить 306 км/год.

Фото: 2020 Bentley Bentayga Speed / Bentley

Спроектований і виготовлений вручну в Великобританії Bentley Bentayga Speed має особливий вигляд, завдяки 22-дюймовим дискам з унікальним дизайном і трьома видами покриття на вибір, затемненим фарам головного світла, чорним решіткам, накладкам на пороги та спойлеру. Підкреслюють особливість моделі емблеми Speed.



Повнопривідний Bentayga Speed ​​оснащується електронною системою блокування диференціала, а також системою Drive Dynamics, яка дозволяє обирати один з восьми режимів водіння. Підвіска автомобіля стала жорсткішою, також творці змінили звучання вихлопу.

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