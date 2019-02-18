Справжній бойовий компакт тепер пропонуватиметься у більш "цивільних" виконаннях, хоча й додасть потужності.

Європейський підрозділ Ford представив новий Focus ST, котрий має стати кращим з “Фокусів” в усіх відношеннях. Гаряча модель отримала потужніші двигуни, вибір трансмісії та навіть типу кузову.

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Новий ST нагадує Focus з пакетом ST-Line, відрізняючись в дрібницях на кшталт чорних крилець в бампері і оформлення вихлопних патрубків. Важливіше, що Focus ST 2020 отримав новий двигун EcoBoost 2.3 Turbo з віддачею у 280 к.с. – на 25 більше, ніж у попередника з дволітровим агрегатом. За данними виробника хетчбек з новим двигуном прискорюється до першої сотні менш ніж за шість секунд. Дизельна версія ST, як і раніше, пропонуватиметься з дволітровим мотором, однак замість 185-сильного Duratorq у нового ST буде сучасний EcoBlue потужністю 190 к.с.



Покупцям нового ST, принаймні у Європі, автомобіль буде доступний не лише з механічною трансмісією, а й з опційним “автоматом” на 7 передач, котрий адаптується під стиль водіння.

Фото: Ford Focus ST 2020 / Ford

Пружини ST зроблені жорсткіше звичайних на 20% спереду і 13% ззаду, до того ж підвіска “зрізана” на 10 мм, а рульовий механізм і електропосилювач керма на 15% гостріші, ніж у звичайного хетчбека чи стилізованого Focus ST-Line. Модель має кращу гальмівну систему за рахунок збільшених диски у 330 і 302 мм та електричному посилювачу Electric Brake Booster. Автомобіль пропонуватиметься виключно з шинами Michelin Pilot Sport 4S для обох типів колісних дисків діаметром 18 або 19 дюймів.

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Всередині оновлений спорткар отримав нову функцію мультимедійної системи: на інформаційний дисплей виводяться показники тиску наддуву турбіни, температури оливи та інші “трекові” данні. Стандартними для ST будуть і сидіння Recaro.

Вперше на ST з'явився перемикач режимів руху, що впливає на роботу мотора, шасі, системи стабілізації, рульового підсилювача і трансмісії. Причому на бензиновому варіанті моделі стандартом є адаптивні амортизатори CCD, котрі налаштовують параметри роботи за сигналами числених сенсорів кожні дві мілісекунди. Крім режимів Slippery / Wet, Normal і Sport, з пакетом Performance додається програма Track.

Оснащення нового Ford Focus ST включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop&Go, утримання в центрі смуги, адаптивне головне світло, що розпізнає поворот попереду за допомогою камери, перший для європейського Ford проекційний дисплей і перший в сегменті помічник аварійного об'їзду перешкоди Evasive Steering Assist.



Продажі нового Ford Focus ST у Європі розпочнуться влітку, причому модель буде доступна одразу у двох кузовах: п'ятидверний хетчбек та універсал.

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