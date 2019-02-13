Мова про правителя Йорданії – короля Абдаллу II ібн Хусейн аль-Хашимі.

Блогер Сергій Доля поділився зі своїми читачами колекцією фотографій з Королівського автомобільного музею у Йорданії.

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57-річний король Йорданії Абдалла II має, як і личить монарху, має королівську “слабкість”, розповідає автор знімків. “Король Йорданії збирає іномарки – шалено дорогі і рідкісні автомобілі. При дворі є королівський автомобільний музей, де всі експонати виставлені на загальний огляд”, – пояснює Сергій Доля.

До речі, правитель Йорданії є кавалером українського “Ордену князя Ярослава Мудрого” Першого класу та “Ордену “За заслуги” Першого класу.

У музеї Абдалли Хусейновича чого тільки немає. Перші серійні автомобілі, спортивні легенди, суперкари усіх епох та новітній гіперкар від Mercedes. Є в колекції і рідкісні та унікальні мотоцикли, серед яких особливе місце займає фантастичний Xenon – робоча копія електробайка з фільму TRON. Даний екземпляр, згідно опису, здатен розганятись до 110 км/год і покривати до 150 км шляху на одному заряді батарей.

Галерея світлин з Президентського автомобільного музею у Йорданії (55 фото):

Фото: експозиція Президентського музею транспорту в столиці Йорданії / Сергій Доля

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