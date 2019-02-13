Речь о правителе Иордании – короле Абдалла II ибн Хусейн аль-Хашими.

Блогер Сергей Доля поделился со своими читателями коллекцией фотографий из Королевского автомобильного музея в Иордании.

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57-летний король Иордании Абдалла II, как и подобает монарху, имеет королевскую “слабость”, рассказывает автор снимков. “Король Иордании собирает иномарки – безумно дорогие и редкие автомобили. При дворе есть королевский автомобильный музей, где все экспонаты выставлены на всеобщее обозрение”, – объясняет Сергей Доля.

В музее Абдаллы Хусейновича чего только нет. Первые серийные автомобили, спортивные легенды, суперкары всех эпох и новейший гиперкар от Mercedes. Есть в коллекции и редкие и уникальные мотоциклы, среди которых особое место занимает фантастический Xenon – рабочая копия электробайка из фильма TRON. Данный экземпляр, согласно описанию, способен разгоняться до 110 км/ч и покрывать до 150 км пути на одном заряде батарей.

Галерея фотографий из Президентского автомобильного музея в Иордании (55 фото):

Фото: экспозиция Президентского музея транспорта в столице Иордании/ Сергей Доля

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