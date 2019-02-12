С баварского V12 новой BMW M760i "сняли" 600 лошадиных сил и теперь он выстреливает до сотни за 3,5 секунды.

BMW 7-Series совсем недавно был представлен миру, а компания "Альпина" из баварского города Бухлоэ уже успела создать для флагманского седана неплохой тюнинг-пакет.

"Мощность, динамика и роскошь в новом современном дизайне", – говорит о BMW Alpina B7 пресс-релиз от создателей. Добавим, что еще и за меньшие деньги!

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Alpina B7 базируется на модификации седана BMW M760i xDrive. Производитель оснащает такие машины 4,4-литровым твин-турбо V8 мощностью в 585 лошадиных сил. И продает по 174 000 евро минимум. Благодаря длительным отношениям между тюнинговой компанией и BMW, Alpina не только первой получила машины для доработки, но и хороший дискаунт, ведь 600-сильный 2020 BMW Alpina B7 оценивается в 125 700 евро.

Седан от Alpina лишился электронного "ошейника", который ограничивал максимальную скорость 7-серии и теперь машина может разгоняться до 330 км/ч. Первую сотню B7 набирает за три с половиной секунды.



Фото: BMW Alpina B7 2020 / Alpina

Дизайнеры Alpina проработали над обликом машины, перерисовав обвес и добавив красивые 20-спицевые колесные диски 20 дюймов. За дополнительную плату доступны и 21-дюймовые.

Внутри Alpina B7 2020 имеет особую отделку из кожи Nappa и натуральной древисины. Дополнительно все оконные стекла автомобиля были заменены на более толстые для большего акустического комфорта.

В продажу BMW Alpina B7 выйдет в третьем квартале этого года. Ежегодное производство автомобилей Alpina ограничено.

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