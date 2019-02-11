Это означает, что линейку автопроизводителя может пополнить совершенно новый класс машин, и что это будет за машина и машина ли вообще?

Mercedes-Benz продолжает регистрировать новые имена для своих автомобилей. Вслед за названиями GLS 600, GLS 680 и S 680, которые могут быть предназначены для марки Mercedes-Maybach компания зарезервировала себе названия, которые могут свидетельствовать о появлении целого класса.

Недавно немецкий автопроизводитель запатентовал названия O 120, O 140, O 180 и O 200 для своей продукции. Пока известно лишь, что название будет использоваться для обозначения автомобилей. А вот каких именно – неясно.

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Поскольку электрическая линейка автомобилей Mercedes-Benz носит название EQ, регистрация новых обозначений подняла волну обсуждений в СМИ. Согласно классификации товарного знака, зарезервированного для “моторных транспортных средств и двигателей транспортных средств”, он может использоваться для обозначения совершенно любого автомобиля, включая внедорожники, пикапы, фургоны, грузовики и автобусы.

Все вышеназванные классы машин уже есть в линейке производителя, причем Daimler использует имя O для обозначения семейства городских автобусов – небольшой Mercedes-Benz Citaro также обозначается как O530.

Фото: концепты и авторские рендеры Mercedes / из открытых источников

К тому же, вновь зарегистрированный товарный знак отличается по стилистике написания – между цифрами и буквой “О” есть пробел, что не характерно для актуальных индексов Mercedes для легковых автомобилей. Плюс, патентная заявка составлена согласно условиям о присвоении имен легковым пассажирским транспортным средствам с трехзначным числом, что указывает на размер или мощность двигателя.

Факт регистрации может означать пополнение линейки “Мерседес” новым классом машин, а может и не означать, поскольку иногда производители используют такие названия только для концептов, которые никогда не превращаются в серийные модели. С другой стороны, сегодня все большую популярность приобретают автомобили, работающие на водородных топливных элементах, выбрасывая в воздух 0 (ноль) вредных веществ – возможно, именно для таких машин Mercedes и зарегистрировала новые названия. Еще один вариант – летающие машины, которые в народе в англоязычных странах называют Zero Gravity Vehicles – машины с нулевой гравитацией.

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