Средняя по стране стоимость сжиженного газа в сетях АЗС 5 февраля снизилась еще на 20 коп./л, до 10,99 грн/л. C начала января средняя цена газа на АЗС уменьшилась на 2,53 грн/л или на 18%.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка “Консалтинговой группы А-95”.

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Цена сжиженного газа в премиальных сетях ОККО и WOG опустилась до 11,30 и 11,29 грн/л. Управляющая 505 газовыми модулями сеть “Приват” четвертую неделю подряд продолжает демпинговать. Средняя цена снизилась на 27–34 коп./л и составляет 10,46–10,50 грн/л.

Также автогаз подешевел в AMIC, “БРСМ-Нафта” и ряде региональных сетей на 10–40 коп. Самым дорогим автогазом торгует SOCAR – по 11,88 грн /л.