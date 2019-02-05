Середня по країні вартість скрапленого газу в мережах АЗС 5 лютого знизилася ще на 20 коп./л, до 10,99 грн/л. C початку січня середня ціна газу на АЗС зменшилася на 2,53 грн/л або на 18%.

Про це свідчать дані цінового моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

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Ціна зрідженого газу в преміальних мережах ОККО і WOG опустилася до 11,30 і 11,29 грн/л. Керуюча 505 газовими модулями мережу "Приват" четвертий тиждень поспіль продовжує демпінгувати. Середня ціна знизилася на 27-34 коп./л і становить 10,46-10,50 грн/л.

Також автогаз подешевшав в AMIC, "БРСМ-Нафта" і ряді регіональних мереж на 10-40 коп. Найдорожчим автогазом торгує SOCAR – по 11,88 грн/л.