Це означає, що лінійку автовиробника може поповнити абсолютно новий клас машин, та що це буде за машина і чи машина взагалі?

Mercedes-Benz продовжує реєструвати нові імена для своїх автомобілів. Слідом за позначеннями GLS 600, GLS 680 та S 680, які можуть бути призначені для марки Mercedes-Maybach компанія зарезервувала собі назви, котрі можуть свідчити про появу цілого класу.

Нещодавно німецький автовиробник запатентував назви O 120, O 140, O 180 і O 200 для своєї продукції. Наразі відомо лише, що назва буде використовуватись для позначення автомобілів. А от яких саме – неясно.

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Оскільки електрична лінійка автмообілів Mercedes-Benz носить назву EQ, реєстрація нових позначень здійняла хвилю пересудів у ЗМІ. Відповідно до класифікації товарного знака, зарезервованого для “моторних транспортних засобів і двигунів транспортних засобів”, він може використовуватись для позначення абсолютно будь-якого автомобіля, включаючи позашляховики, пікапи, фургони, вантажівки та автобуси.

Усі вищеназвані класи машин вже є у лінійці виробника, причому Daimler використовує ім'я O для позначення сімейства міських автобусів – невеликий Mercedes-Benz Citaro також позначається як O530.

Фото: концепти та авторські рендери Mercedes / з відкритих джерел

До того ж, новозареєстрований товарний знак відрізняється за стилістикою написання – між цифрами й літерою “О” є пробіл, що не характерно для актуальних індексів Mercedes для легкових автомобілів. Плюс, патентна заявка складена відповідно до умов про присвоєння імен легким пасажирським транспортним засобам з тризначним числом, що вказує на розмір або потужність двигуна.

Факт реєстрації може означати поповнення лінійки “Мерседес” новим класом машин, а може й не означати, оскільки часом виробники використовують такі назви лише для концептів, котрі ніколи не перетворюються на серійні моделі. З іншого боку, сьогодні усе більшої популярності набувають автомобілі, які працюють на водневих паливних елементах, викидаючи у повітря 0 (нуль) шкідливих речовин – можливо, саме для таких машин Mercedes і зареєструвала нові назви. ще один варіант – літаючі машини, котрі в народі у англомовних країнах називають Zero Gravity Vehicles – машини з нульовою гравітацією.

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