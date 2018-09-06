Hydrogen Council є платформою для обміну інформацією між розробниками та виробниками транспорту, котрий працює на чистому гідрогені.

Воднева рада чи Hydrogen Council була створена у січні 2017 року, як некомерційне об’єднання для просування технологій паливних елементів та альтернативної енергетики на рівні урядів своїх країн, в бізнес-середовищі та суспільстві. Наразі до її складу увійшли 14 нових компаній.

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На думку експертів Водневої ради до 2050 року світовий попит на водень збільшиться в десять разів. Разом з 14 новими членами ініціатива тепер об’єднує 53 компанії. За півтора роки від створення до ради приєдналось близько 40 організацій. Список новачків включає такі компанії, як: Airbus, Air Products, Cummins, EDF, Johnson Matthey, KOGAS, SINOPEC, Thyssenkrupp, AFC Energy, Mitsubishi Heavy Industries, Re-Fire Technology, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Corporation і Southern California Gas.

Серед діючих членів організації такі відомі міжнародні компанії, як: BMW, Daimler, Honda, Hyundai, Toyota, Kawasaki, General Motors, Great Wall, Royal Dutch Shell, The Linde Group, Total, Air Liquide, Alstom, Anglo American та ENGIE.

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Електрохімічні водневі генератори незабаром будуть і в легкових автомобілях, і у вантажівках, літаках, на виробництві, в офісних будівлях, приватних будинках і магазинах – скрізь, де потрібна електрична енергія. У глобальному сенсі це означає зниження витрат і більшу рентабельність бізнесу, а для споживачів – доступніші та продуктивніші транспортні засоби та прилади.

Фото: Масові автомобілі на водневих паливних елементах / фірми-виробники

Нагадаємо, найпоширенішими автомобілями на водневих паливних елементах на сьогодні є Toyota Mirai та Honda Clarity. Зовсім недавно до них приєднався ще один масовий електрокар на гідрогені – Hyundai Nexo.

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