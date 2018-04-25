Першою моделлю марки став електричний кросовер Everus EV. Поки що це передсерійний прототип.

Концепт Everus EV, представлений на автосалоні у Пекіні, демонструє яким буде перший електрокар нової дочірньої марки Honda.

Новий суббренд буде представлений лише у Китаї – останнім часом це вже стало трендом, до якого тепер долучилась і японська марка. За Everus відповідають Honda Motor China Technology Co і GAC Honda, яка є спільним підприємством Honda та Chinese GAC Group.

Електричний кросовер обіцяють вивести у продаж до кінця цього року. Єдине, що відомо про технічний бік концепта Everus, це те, що його збудовано на базі кросовера Honda HR-V. Загалом електрична лінійка Honda включатиме 20 нових моделей до кінця 2025 року і електрокари під маркою Everus входять у їх число.

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