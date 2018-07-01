Японський виробник обіцяє у найближчі роки вивести на ринок чимало FCV-машин.

Toyota сьогодні є одним з небагатьох автовиробників, що мають у своєму парку автомобілі на паливних елементах. І найближчим часом кількість моделей на водні збільшиться.

Проект Portal 2.0 являє собою продовження минулорічного проекту з розвитку вантажної техніки на гідрогені. На другому етапі компанія вирішила зосередити увагу на поліпшенні характеристик вантажівки.

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Нагадаємо, Тойота вже кілька років продає автомобіль на гідрогені – електрокар Mirai. Модель стала настільки популярною, що перевершила найсміливіші сподівання виробника і тому японці вирішили розвивати цей напрямок. Слід відзначити, що гібридна силова установка Mirai має неймовірно високий показник ККД – до 83% енергії, вивільненої у результаті реакції водню з киснем, перетворюється на електричну енергію, тоді як максимальний показник ККД для двигуна внутрішнього згорання – 38%.

Фото: Вантажівка Toyota Project Portal 2.0 / Toyota

У рамках Project Portal 2.0 Тойота розвиватиме вантажний напрямок, спираючись на досвід і напрацювання Mirai. Фірма вже рік проводить тестування та оптимізацію вантажівки на водневих паливних елементах і результати дуже приємні. Так, гідрогенна вантажівка тепер має запас ходу у 482 км (на 160 км більше, ніж раніше) і нульовий рівень шкідливих викидів, причому силова установка жодним чином не вплинула на потужність автомобіля, що має 670 к.с. та 1794 Нм крутного моменту.

Однак японці експериментують не лише з комерційною технікою. Днями стало відомо, що компанія збирається розширити парк кросоверів і пікапів на паливних елементах, а на початку 2020-х має представити друге покоління Mirai. За чутками, наступний “Мірай” матиме запас ходу на одному заряді від 700 до 1000 км.

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