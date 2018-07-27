Пікап цього року святкує 50-річчя, тож це можна вважати своєрідним подарунком японської марки самій собі.

Toyota Hilux Exclusive – спеціальна версія пікапа, призначена для окремих ринків, відзначає 50-річчя моделі на ринку.

Версія Exclusive є найдорожчою для Hilux. Такий пікап оснащується турбодизельним двигуном 2.8 потужністю у 177 к.с. та 6-позиційним автоматом.

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Фото: Toyota Hilux Exclusive 2019 / Toyota

Hilux Exclusive має особливі 18-дюймові диски та додаткову підніжку на задньому бампері. Усередині Hilux Exclusive відрізняють крісла, обтягнуті перфорованою шкірою та темна тканина на стелі. Також салон має декор “під рояльний лак”, а прилади оформлені трохи інакше, ніж у звичайних моделей.

Чи буда така версія пікапа поставлятись в Україну – наразі невідомо.

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