Нафтогазова Асоціація України стверджує, що обсяги продажів пального незаконними АЗС стали загрозливими для економіки Украни.

Протягом останніх років на ринку нафтопродуктів з’явилось багато нелегальних заправних станцій. За оцінками фахівців Нафтогазової Асоціації України, частка тіньового ринку в сегменті дизпалива сягає близько 20 %, а тіньовий ринок скрапленого газу досяг позначки 30-50% в залежності від регіону. Як наслідок державний та місцеві бюджети недоотримають суттєві суми, що варіюються в діапазоні від 5 до 7 млрд. грн. щорічно, а поточного року можуть сягнути відмітки 10 млрд. грн.

Нелегальні точки продажу в абсолютній більшості випадків розміщуються та експлуатуються без належним чином оформленого землекористування, реалізують пальне без застосування РРО (касових апаратів), без оформлення трудових відносин із працівниками, без отримання дозволів на експлуатацію об'єктів підвищеної небезпеки та іншими численними порушеннями чинного законодавства.

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Це може створювати загрозу для життя і здоров'я громадян, оскільки такі об'єкти, порушуючи будівельні норми, розміщуються в безпосередній близькості до житлових будинків та громадських будівель.

Ситуація вже настільки критична, що деякі міжнародні компанії піднімають питання про вивід своїх інвестицій через неможливість конкуренції з нелегальним бізнесом.

Також діяльність нелегальних АЗС призводить до посилення недобросовісної конкуренції на ринку, що ставить чесних гравців ринку у дискримінаційне становище. Реалізація пального без РРО призводить до накопичення необлікованих готівкових коштів, що створює передумови для процвітання корупції в органах контролю.

Протягом тижня Нафтогазова Асоціація України (НАУ) підготовила та надіслала ряд листів до Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі України та Міністерству Внутрішніх Справ з проханням посилити боротьбу з тіньовим ринком нафтопродуктів та вжити всіх можливих заходів для вирішення проблеми наявності нелегальних АЗС.

Нагадаємо, що в Україні стрімко дорожчає газ для авто.