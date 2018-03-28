Щойно відкрилась можливість замовити новий кросовер на паливних елементах, виробник отримав понад 1000 замовлень.

У перший день, після відкриття попередніх замовлень на еко-мобіль, компанія отримала 733 заявки, а протягом тижня кількість бажаючих придбати напівавтономний NEXO сягнула 1061.

Аби підтримати поширення електрокарів на паливних елементах, компанія Hyundai надає 10-річну гарантію (або 160 тисяч км) на елементи живлення NEXO. Також компанія наголошує, що покупці не матимуть проблем з обслуговуванням, оскільки усі 22 мережі сервісних центрів у Південній Кореї матимуть кваліфікованих спеціалістів та обладнання для обслуговування таких автомобілів.

На батьківщині базовий Hyundai NEXO оценений у 68,9 мільйонів вон, що становить близько 64 тисяч доларів. Дорожча комплектація обійдеться покупцям у 67 тисяч доларів в еквіваленті до вон. Проте, з урахуванням усіх державних субсидій на екологічні автомобілі, вартість базової версії для корейців складатиме менше половини від заявленої – 31 500 доларів, а версія Premium обійдеться у 34 500 доларів.

Якою буде вартість NEXO поза межами Південної Кореї – наразі невідомо, ціни назвуть ближче до дати офіційного початку продажів.



Фото: Hyundai NEXO / Hyundai

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