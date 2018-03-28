Наразі "підрозділ безпілотників Google" використовує для дорожніх тестів систем автоматичного пілотування мінівени Chrysler Pacifica, та на зміну їм йдуть кросовери з Британії.

Запустити комерційний проект Waymo обіцяє вже у 2018 році, а поки що електричні кросовери без водія катають американців безкоштовно.

Концерн Jaguar Land Rover та компанія Waymo домовились про довгострокове партнерство, у рамках якого автовиробник постачатиме ІТ-компанії електричні кросовери Jaguar I-Pace, спеціально модифіковані для використання з системою автоматичного управління від Waymo. Автомобілі будуть оснащуватись системою автопілоту четвертого рівня. Обидві компанії упевнено говорять про найвищий рівень безпеки самокерованих Jaguar.

Протягом двох років під штандартом Waymo опиняться 20 тисяч електро-кросоверів, а запрацює служба безпілотного таксі вже цього року. Спершу сервіс робо-таксі буде запущено у десяти містах США. Після запуску проекту компанія Waymo розраховує на мільйон поїздок щодня.

Коментуючи нещодавню фатальну аварію безпілотника Uber, керівник Waymo Джон Крафчік заявив: “наші безпілотники є найдосвідченішими водіями у світі та вміють уникати будь-яких ДТП”.

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