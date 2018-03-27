Вийшов за кавою - купив машину. Не любите спілкуватись з людьми? Тоді цей "винахід" - для вас. Гігантський вендінг дозволяє придбати автомобіль прямо посеред вулиці без участі продавців.

Гігантський апарат, подібний до тих, що продають снеки чи напої, з’явився на одній з вулиць китайського міста Гуанчжоу. Запровадженням нового способу торгівлі автомобілями займається один з підрозділів інтернет-гіганта Alibaba, а у першому вендінгу продаються машини марки Ford.

Апарат являє собою двадцятиметровий багаторівневий паркінг, на якому розміщено понад 40 моделей Ford. Унизу розміщено сенсорний екран з детальною інформацією та можливістю вибору автомобіля. Аби здійснити замовлення, необхідно скористатись мобільним додатком TMall.com, через який здійснюється оплата у розмірі від 10 до 100 відсотків вартості автомобіля. Після переказу коштів користувач отримує код активації, який необхідно ввести у відповідне поле на екрані автомата. Після цього потрібний автомобіль спускається з парковочного лоту та виїжджає до покупця. Цікаво, що через автомат та мобільний додаток авто можна купити навіть у кредит, а також узяти машину на триденний тест-драйв.

Поки що автомат працює у тестовому режимі, оскільки залишається ще кілька невирішених дрібних питань але найближчим часом подібні вендінги з’являться у Пекіні і Ханчжоу.

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