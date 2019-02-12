З баварського V12 нової BMW M760i "зняли" 600 кінських сил і тепер він вистрілює до сотні за 3,5 секунди.

BMW 7-Series зовсім недавно був представлений світу, а компанія “Альпіна” з баварського міста Бухлое вже встигла створити для флагманського седана непоганий тюнінг-пакет.

“Потужність, динаміка та розкіш у новому сучасному дизайні”, – говорить про BMW Alpina B7 прес-реліз від творців. Додамо, що ще й за менші гроші!

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Alpina B7 базується на модифікації седана BMW M760i xDrive. Виробник оснащує такі машини 4,4-літровим твін-турбо V8 потжністю у 585 кінських сил. І продає по 174 000 євро мінімум. Завдяки тривалим відносинам мж тюнінговою компанією та BMW, Alpina не лише першою отримала машини для доробки, а й гарний діскаунт, адже 600-сильний 2020 BMW Alpina B7 оцінюється у 125 700 євро.

Седан від Alpina позбувся електронного “ошийника”, що обмежував максимальну швидкість 7-Серії і тепер машина може розганятись до 330 км/год. Першу сотню B7 набирає за три з половиною секунди.



Фото: BMW Alpina B7 2020 / Alpina

Дизайнери Alpina пропрацювали над виглядом машини, перемалювавши обвіс та додавши гарні 20-спицеві колісні диски 20 дюймів. За додаткову плату доступні і 21-дюймові.

Всередині Alpina B7 2020 має особливе оздоблення зі шкіри Nappa та натуральної деревни. Додатково усі віконні шибки автомобіля були замінені на товщі задля більшого акустичного комфорту.

У продаж BMW Alpina B7 вийде у третьому кварталі цього року. Щорічне виробництво автомобілів Alpina обмежене.

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