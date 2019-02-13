Трафик в те времена был нерегулируемым и диким, но и скорость передвижения была не такой, как сейчас.

Бенц запатентовал свой “Моторваген” в 1885 году, и к тому времени самоходный транспорт стяжал себе популярность уже на протяжении целого века. Какими были улицы развитого мегаполиса, можно увидеть на этих исторических кадрах.

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История автомобиля берет начало в 1768 году, когда были созданы паровые машины, способные перевозить человека без помощи гужевых животных. В 1806 году появились первые машины с двигателями внутреннего сгорания, в конце 1820-х начали производить автомобили на электрической тяге, однако истинное распространение получили серийные автомобили с ДВС, после выхода Benz Patent-Motorwagen в 1885 году.

Затор на Regent Circus (сейчас – Oxford Circus), 1888 год;

Лондонский мост, 1900 год;

Автобусы в Лондоне, 1900 год;

Piccadilly Circus, Лондон, 1901 год;

Час пик в Чикаго, 1909 год;

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Перекресток 7-й улицы и Бродвея в Лос-Анджелесе, 1920-е годы;

Embankment, Лондон, 1926 год;

Затор из-за покупателей на придорожном базаре в Лос-Анджелесе, 1927 год;

Трафик в Берліне, 1927 год;

Чикаго, 1927 год;

Детройт, 1928 год;

Бостон, 1929 год;

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Московские пробки, 1931 год;

Затор на Бродвейском мосту в L.A., 1937 год;

Китай, канал Суджоу, декабрь 1948 года;

Лос-Анджелес, 1950 год;

Затор на 6-й Стрит в центре Лос-Анджелеса во время забастовки, 1950 год;

Лос-Анджелес, 1952 год;

Париж, 1954 год;

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Лос-Анджелес, 1955 год;

Pont de la Concorde, Париж, 1956 год;

Улица Allenby, Ливан, 1958 год;

Дорога на “Вудсток”, 1969 год;

Будапешт, Венгрия, начало 1970-х годов;

Будапешт, Венгрия, середина 1970-х годов;

Ванкувер, Канада, 1973 год;

Бранденбургские ворота между Западной и Восточной Германией в первую субботу после падения Берлинской стены, 1989 год.

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