Трафік у ті часи був нерегульованим і диким, але й швидкість пересування була не такою, як зараз.

Бенц запатентував свій “Моторваген” у 1885 році, та до того часу самохідний транспорт здобував собі популярність вже протягом цілого століття. Якими були вулиці розвиненого мегаполіса – можна побачити на цих історичних кадрах.

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Історія автомобіля бере початок у 1768 році, коли були створені парові машини, здатні перевозити людину без допомоги гужових тварин. У 1806 році з'явились перші машини з двигунами внутрішнього згоряння, у кінці 1820-х почали виробляти автомобілі на електричній тязі, однак справжне поширення здобули серійні автомобілі з ДВЗ, після виходу Benz Patent-Motorwagen у 1885 році.

Затор на Regent Circus (зараз – Oxford Circus), 1888 рік;

Лондонський міст, 1900 рік;

Автобуси в Лондоні, 1900 рік;

Piccadilly Circus, лондон, 1901 рік;

Година пік у Чікаго, 1909 рік;

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Перехрестя 7-ї вулиці та Бродвею у Лос-Анджелесі, 1920-і роки;

Embankment, Лондон, 1926 рік;

Затор через покупців на придорожньому базарі у Лос-Анджелесі, 1927 рік;

Трафік у Берліні, 1927 рік;

Чікаго, 1927 рік;

Детройт, 1928 рік;

Бостон, 1929 рік;

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Московські затори, 1931 рік;

Затор на Бродвейському мосту у L.A., 1937 рік;

Китай, канал Суджоу, грудень 1948 року;

Лос-Анджелес, 1950 рік;

Затор на 6-й Стріт в центрі Лос-Анджелесу під час страйку, 1950 рік;

Лос-Анджелес, 1952 рік;

Париж, 1954 рік;

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Лос-Анджелес, 1955 рік;

Pont de la Concorde, Париж, 1956 рік;

Вулиця Allenby, Ліван, 1958 рік;

Дорога на “Вудсток”, 1969 рік;

Будапешт, Угорщина, початок 1970-х років;

Будапешт, Угорщина, середина 1970-х років;

Ванкувер, Канада, 1973 рік;

Бранденбурзька брама між Західною та Східною Німеччиною у першу суботу, після падіння Берлінської стіни, 1989 рік.

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