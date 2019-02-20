Південнокорейська марка ще восени обіцяла перетворити популярний хетчбек на кросовер. Незабаром ми його побачимо у Женеві.

На автосалоні в Женеві 5 березня відбудеться прем'єра абсолютно нового кросовера у лінійці марки Kia під назвою Xceed. До того часу виробник підігріває нашу цікавість тізером машини.

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На дизайнерському ескізі помітні типові для концептів великі колеса, дверних ручок та бічних дзеркал немає. Як виглядатиме подіумний варіант – побачимо у Женеві.

Це буде вже четверта версія автомобіля після дебюту нового покоління Ceed у вигляді традиційного хетчбека, універсала Ceed SW та шутінг-брейк Proceed. У модельному ряду марки Kia Xceed займе місце на щабель нижче кросовера Sportage.

Очікується, що крім 1 і 1,4-літрових бензинових двигунів з турбонаддувом та 1,6-літрового дизеля Xceed отримає гібридну силову установку, потужністю у дві сотні коней.

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