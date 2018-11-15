15 листопада в рамках другого "Українського автомобільного форуму" компанія "Фалькон-Авто" вперше демонструє українцям третє покоління хетчбека Kia Ceed. Нова модель доступна для придбання в двох комплектаціях за ціною від 14 000 Євро.

З дебютом третього покоління хетчбека Kia Ceed компанія "Фалькон-Авто" завершує планове оновлення представленого в Україні модельного ряду.

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Радикально оновлений автомобіль – вражают 100-відсотковим "європейцем", адже його дизайн і технічна начинка є плодом роботи франкфуртського підрозділу Kia, виробництво, як і раніше, налагоджено в Словаччині, а основний ринок збуту – країни континентальної Європи.

Дизайн

Стильний Kia Ceed дебютує в нашій країні в кузові "п'ятидверний хетчбек", тоді як практичний Sportwagon стане доступним на початку 2019 року.

Дизайн автомобіля змінився радикально: плавні обводи попередника поступилися місцем більш прямими лініями. Завдяки зменшеному заднього звису, подовженому капоту і меншій висоті кузова авто виглядає динамічніше. При цьому кліренс дорівнює 150 міліметрам, чого цілком достатньо для щоденної міської їзди.

В оформленні передньої частини проявляються риси, характерні для найшвидшої моделі в історії бренду – Stinger. Йдеться про оновлену решітку радіатора "Ніс тигра", що стала більшою за розміром і більш акцентованою за формою, а також аеродинамічні елементи переднього бампера. Світлодіодні ходові вогні Ice Cube, раніше доступні тільки у версії GT-Line (Джі-Ті Лайн), тепер перемістилися з бампера в корпусу фар головного світла. А головне – вони встановлюються на новий Ceed в версії Business (Бізнес).

Звісно ж, автомобіль отримав і повністю новий інтер'єр, який ріднить модель з оновленим Sportage, Optima та Sorento.

Комплектації і ціни

Новий CEED доступний в Україні за ціною від 14 000 Євро. Йдеться про стартову версію Comfort (Комфорт), оснащену 100-сильним бензиновим мотором 1.4, а також 6-ступінчастою механічною КПП.

Перелік оснащення включає: антиблокувальну систему гальм, систему електронної динамічної стабілізації, систему допомоги при гальмуванні в повороті, противідкатну систему, 6 подушок безпеки. Рульова колонка регулюється як по вильоту, так і висоті, за клімат відповідають ефективний кондиціонер, підігріви керма і передніх сидінь. Також автомобіль комплектується датчиком світла, круїз-контролем, електроприводами всіх вікон і регулювання дзеркал заднього виду.

На сходинку вище стоїть версія Business (Бізнес), яку можна придбати з механічною КПП за 16 900 Євро, а з 6-ступінчастою автоматичною КПП – 17 900 Євро. Дана версія має під капотом бензиновий мотор з робочим об'ємом 1,6 літра.

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Що ж до оснащення, то замість кондиціонера авто комплектується двозонним клімат-контролем, в передній оптиці з'являються LED-ходові вогні Ice Cube, а задні ліхтарі виконані повністю світлодіодними. Власник також отримує комбіноване оздоблення сидінь (тканина/еко-шкіра), 7-дюймову сенсорну мультимедійну систему з Android Auto і Apple Car Play, Bluetooth з розпізнаванням голосу, панель приладів типу "Супервіжн", 16-дюймові легкосплавні диски, датчик дощу, а також підігрів заднього сидіння на додаток до підігріву передніх і керма.

На вершині доступного в Україні ряду модифікацій нового Kia Ceed стоїть версія з новітнім 1,4-літровим турбомотором T-GDI потужністю 140 к.с. і роботизованою коробкою передач DCT. Тим, хто бажає автомобіль "погарячіше", доведеться викласти 19 700 Євро.