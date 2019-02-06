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Kia несподівано для багатьох вривається у новий для себе клас із новим Proceed, який має стильний кузов Shooting brake. І в той час, як всі милуються кормою універсала, що нагадує купе, я у захваті від того, як корейці «навчили» його їздити.

Небагато в світі є автомобілів, на які спереду не так цікаво дивитися, як ззаду. Новий Kia Proceed - один з них. З корми виглядає як зменшений Porsche Panamera. Без сумніву, це найстильніший за всю історію універсал Kia!

Чому універсал?

Нагадаю, що Ceed - суто європейська модель, яку розроблено і випущено в Європі і для Європи. Навіть назва Ceed - це аббревіатура Community Europe and European design. Та найголовніше питання, яке у мене було - чому обрали кузов Shooting Brake? Чому найспортивнішим зробили саме універсал, адже в минулій генерації Proceed був тридверним купе?

Відповідь дуже проста. Попит на купе невпинно падає. Навіть на традиційно європейські хетчбеки в С-класі попит скорочується, в той час як на універсали - стабільно росте. Однак на фоні практичності покупцям не вистачало в універсалах хіба що експресії в зовнішності. Kia це врахував, і ось вам результат: універсал за новим рецептом готовий! Маємо двооб’ємний кузов із формами купе.

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У нього вигнута лінія даху і типовий для купе контур задніх стійок. Але двері при цьому не позбавлені рамок. Серійний Proceed зберіг цікавий елемент від концепта – хромований акулячий плавник інтегровано в контур заднього бокового вікна. У Proceed, назву якого нарешті пишуть без апострофа, рельєфні пороги, чорний задній спойлер із трикутним стоп-сигналом під ним, задній бампер із дифузором, двома випускними трубами, і написом Proceed на кришці багажника.

Універсал став найнижчим в С-сегменті. І хоча він дуже схожий на “Панамеру”, особливо в яскраво-синьому кольорі, але насправді націлився на Mercedes-Benz CLA Shooting Brake. Номінально, бо це не зовсім однокласники. Адже “кореєць” просторіший за німця. У СLA в багажник влазить 495 літрів, а в Кіа - 594 л. Це навіть більше, ніж у багатьох універсалів D-класу. При цьому Kia позиціонує його як лідера і за трансформацією багажника.

В салоні - зрізане знизу кермо, подвійна стрічка червоної нитки, хоча в цілому кокпіт у нього як у звичайного Ceed. Та незважаючи на те, що на задньому ряду місця над головою пасажирів на 4 см менше, ніж у звичайного універсала, там все одно просторо і немає дефіциту місця над маківкою, як в більшості купе.

Для нової моделі вже в базі доступний цілий арсенал асистуючої електроніки. Наприклад, система утримування в межах смуги в комбінації з круїз-контролем “тягне” майже на автопілот, який вміє сам зупиняти автомобіль і рушати. Не обійшлося без систем автоматичного гальмування, паркувального ассистенту, моніторингу мертвих зон в дзеркалах – ці “примочки” все частіше з’являються в С-класі. Як завжди, Кіа додала ще трохи обладнання, яке зазвичай доступне для автомобілів преміум-сегменту - 7 або 8-дюмовий екран, музика JBL, електропривід дверки багажника та бездротова зарядка для мобільного.

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Спорт? Спорт!

Презентацію моделі влаштували в іспанській Барселоні. Спочатку журналісти звикали до машин на звичайних дорогах. На початку тесту, аби з аеропорту доїхати до першої зупинки, мені дістався дизельний 1,6 на 136 сил. Ця модифікація підходить як раз для тих покупців, для яких дизайн і практичність на першому місці.

Зазначу, що Kia Proceed доступний лише у двох виконаннях - GT та GTline. Останній пропонується з дизелем 1,6 на 136 сил, або ж з турбобензиновиками. Літровий видає 120 сил, а 1.4 – 140 коней. А GT є вершиною лінійки, це і “спортивний заряд”.

Щоб дізнатись, чому конструктори називають Proceed найспортивнішим автомобілем марки після Stinger’а, я пересів на модель у топовому GT виконанні на 204 сили. Його не тільки оснащено топовим мотором 1,6 T-GDI, який працює з роботом на 7 передач. У ньому суттєво попрацювали над ходовою. Переналаштували електропідсилювач, на сантиметр занизили підвіску, встановили гальмівні диски більшого розміру, інші амортизатори і взули у гоночні шини Michelin Pilot Sport 4. Шассі перекроїли заради спортивніших відчуттів. Фактично ходова така ж, як у хетча Ceed GT. Кажуть, що її тестували на прямих дорогах Німеччини, серпантинах Британії і на ходових віражах Нордшляйфе.

Щоб переконатись в цьому, нас запросили гоночний трек Circuit Parcmotor, що недалеко від Барселони. Після кількох “прогрівочних” кіл інструктор, немолодий пілот з Німеччини, поїхав по-справжньому. І в перших же віражах стало зрозуміло, що не тільки спортивна гума до останнього чіпляється за асфальт. Ми не вимикали електроніку, але й потреби не було. Спеціальне налаштування системи ESC далося взнаки. Жодного разу я не відчув, щоб вона заважала. Навпаки, працювала непомітно, але ефективно, обережно заправляючи у віраж. Це викликало відчуття іграшковості та вседозволеності, - настільки легко було керувати машиною на межі можливостей шин. Proceed легко пробачає як помилки в пілотуванні, так і відверті провокації, щоб сконцентруватися на задоволенні від віражів. За кермом жодного Kia я не відчував такого азарту від їзди! Ніколи! Це й справді найспортивніший автомобіль в лінійці, якщо не враховувати Stinger.

Вражає тонкий баланс шасі і агресія, з якою машина долає віражі там, де інші передньоприводні машини вже безпомічно вислизають носом на зовнішній радіус віражу. Просто супер! Хоча гальма могли би бути і потужнішими. Проте не треба забувати, що ми наїжджали по 5-6 швидких кіл і тільки в кінці гальма починали трохи здавати. Та й “робот” місцями губився в передачах, навіть в спортрежимі, тому їхали виключно в ручному режимі, перебираючи пелюстки під кермом.

Поява гоночного треку в програмі виявилася для мене таким же сюрпризом, як і бойовий характер Proceed. Його навіть можна порівняти із поведінкою еталонних Focus SТ чи Golf GTI.

Гірське випробування

Продовжували тест ми вже серпантином, який тягнувся до знаменитої гори Montserrat. Першокласні звивисті дороги ще раз довели, що характер у Proceed GT бойовий. Як і звук вихлопу. Щоправда, в салоні він здається гучнішим, через спеціальний аудіотранслятор, який активується в режимі Sport. В ньому ж покращується розгін, завдяки швидшій роботі робота та чутливості педалі газу. В результаті 265 номів тяги вже з півтори тисячі обертів рвуться на свободу і універсал набирає сотню за 7,6 секунди, агресивно буксуючи на розгоні. При цьому розбиті ділянки дороги GT долає доволі комфортно, хоча для повсякденного життя краще би підійшли 17-дюймові колеса.

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Багато моїх колег дійшли висновку, що в принципі можна було би обійтися і версією 1,4 на 140 сил. Тим паче, що GT обіцяє бути недешевою іграшкою і коштувати в Європі від 31 тисячі євро. Але GT-line так не їде. Як на мене, якщо брати Proceed, то саме у виконанні GT, яке є зразком гарячого універсала і найспортивнішого “Сіда” за всю історію моделі. Краще вже зекономити на “роботі”, але отримати цю комбінацію підвіски і мотора, від якої на серпантинах закипає кров.

Та й виглядає Shooting Brake не гірше, ніж їде. На жаль, в українських прайс-листах модель з’явиться трохи пізніше, тоді ж і стане зрозуміло, які мотори запропонують покупцям.