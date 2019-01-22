Такі "ейрбеги" зможуть спрацьовувати кілька разів, захищаючи не лише від першого удару при аварії, а й можливих наступних.

Концерн Hyundai Motor Group веде розробку багаторазових подушок безпеки для транспортних засобів.

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Під час аварії автомобіль часто отримує кілька ударів – від зіткнення машину може відкинути і вона відлітає і знову б’ється. Часом по кілька разів.

Саме для подібних випадків інженери південнокорейського автоконцерну розробляють багаторазові подушки безпеки. З часом вони з’являться в усіх автомобілях концерну Hyundai-KIA.

Звичайний Airbag спрацьовує лише один раз, захищаючи від основного удару. Однак якщо автомобіль продовжує рух і стикається з наступною перешкодою, люди в машині виявляються абсолютно незахищеними.

Реалізувати нову технологію стане можливо лише вкупі з іншими системами, частина з яких вже зараз пропонується у якості опцій при купівлі автомобілів Hyundai та KIA. Для коректної роботи багатошарових ейрбегів автомобіль постійно збиратиме інформацію про ситуацію в салоні, фіксуватиме позу і стан людини, співставляючи зі швидкістю та напрямком руху.

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