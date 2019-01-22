Такие "эйрбеги" смогут срабатывать несколько раз, защищая не только от первого удара при аварии, но и возможных последующих.

Концерн Hyundai Motor Group ведет разработку многоразовых подушек безопасности для транспортных средств.

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Во время аварии автомобиль часто получает несколько ударов, от столкновения машину может отбросить, и он улетает и снова бьется. Порой по несколько раз.

Именно для подобных случаев инженеры южнокорейского автоконцерна разрабатывают многоразовые подушки безопасности. Со временем они появятся во всех автомобилях концерна Hyundai-KIA.

Обычный Airbag срабатывает только один раз, защищая от основного удара. Однако если автомобиль продолжает движение и сталкивается со следующим препятствием, люди в машине оказываются абсолютно незащищенными.

Реализовать новую технологию станет возможно лишь вкупе с другими системами, часть из которых уже сейчас предлагается в качестве опции при покупке автомобилей Hyundai и KIA. Для корректной работы многослойных эйрбегов автомобиль будет постоянно собирать информацию о ситуации в салоне, фиксировать позу и состояние человека, сопоставляя со скоростью и направлением движения.

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