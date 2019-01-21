Уже сейчас они тестируются на беспилотниках и специальных машинах.

В западных СМИ появилась информация о том, что в течение нынешнего или следующего года в автомобилях Volvo появятся видеокамеры для наблюдения за водителем и контроля его поведения.

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Об этом заявило издание Car Magazine, ссылаясь на слова руководителя Volvo с цифровым технологиям Атифа Рафика. Однако официальные источники шведской марки подобную информацию не подтвердили, сообщив, что слова Рафика были восприняты некорректно – сейчас такие камеры только тестируются в прототипах, а в серийных автомобилях будут предлагаться в качестве опции не раньше, чем через несколько лет.

Такие устройства позволят вовремя определить ухудшение состояния здоровья водителя или пассажиров, сообщить об этом их близким. Кроме того, будет анализироваться эмоциональное состояние водителя и при наличии других опций, Volvo сможет влиять на человека для улучшения его состояния.

Сейчас подобные камеры используются в программе Drive Me при тестах беспилотных автомобилей. Теоретически, в серийных машинах камеры смогут активировать системы безопасности для спасения людей в экстренных ситуациях, передавать управление автопилоту в случае необходимости, использоваться как черный ящик в случае аварии.

Кроме того, камеры можно использовать для распознавания лица. Это позволит автомобилю автоматически настраивать сиденье, зеркала, климатическую и мультимедийную систему под конкретного человека, а также сделает невозможным угон.

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