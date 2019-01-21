Вже зараз вони тестуються на безпілотниках і спеціальних машинах.

У західних ЗМІ з’явилась інформація про те, що протягом нинішнього або з наступного року в автомобілях Volvo з'являться відеокамери для спостереження за водієм та контролю його поведінки.

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Про це заявило видання Car Magazine, посилаючись на слова керівника Volvo з цифрових технологій Атіфа Рафіка. Однак офіційні джерела шведської марки подібну інформацію не підтвердили, повідомивши, що слова Рафіка були сприйняті некоректно – зараз такі камери лише тестуються у прототипах, а в серійних автомобілях будуть пропонуватись у якості опції не раніше, ніж через кілька років.

Такі пристрої, дозволять вчасно визначити погіршення стану здоров'я водія чи пасажирів, повідомити про це їх близьких. Крім того, поведінка водія буде аналізуватись емоційний стан водія і при наявності інших опцій, Volvo зможе впливати на людину для покращення його стану.

Наразі подібні камери використовуються в програмі Drive Me при тестах безпілотних автомобілів. Теоретично, в серійних машинах камери зможуть активувати системи безпеки для порятунку людей в екстрених ситуаціях, передавати управління автопілоту у разі необхідності, використовуватись як чорний ящик у випадку аварії.

Крім того, камери можна використовувати для розпізнавання обличчя. Це дозволить автомобілю автоматично налаштовувати сидіння, дзеркала, кліматичну та мультимедійну систему під конкретну людину, а також зробить неможливим угон.

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