Зображення кросовера просочились у ЗМІ з дилерської презентації.

Новий кросовер BMW X3 M був випадково розкритий раніше наміченої дати прем’єри. На фото можна побачити вигляд моделі і цифрову приладову панель.

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Офіційно спортивна модифікація кросовера BMW X3 буде презентована на автосалоні в Женеві у березні. Разом з X3 M баварці представлять і його купеподібну версію X4 M.



Фото: 2020 BMW X3 M / Мotor1

M-версія відрізняється від цивільного аналога більш агресивним дизайном передньої частини з масивними повітрозабірниками. Також можна відзначити п’ятиспицеві легкосплавні диски нового дизайну. Цікаво, що портал Bimmerpost оприлюднив зображення новинки ще у листопаді минулого року і тепер стає зрозуміло, що вони й справді демонстрували вигляд серійних “Ікс Ем”.



Фото: панель приладів BMW X3 M / Мotor1

Друга фотографія, фактично, нічого не розкриває, оскільки зображена на ній цифрова приладова панель вже знайома нам – вона така ж, як у звичайного BMW X3, лиш має невеличкий логотип М у центрі тахометра.

Фото: BMW X3 M та BMW X4 M / Bimmerpost

Очікується, що BMW X3 M отримає новий двигун – 3-літровий твін-турбо потужністю близько 450 к.с., а з набором опцій Competition Package матиме віддачу не менше 475 к.с.

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