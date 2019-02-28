Світова прем'єра новинки відбудеться в Женеві.

Компанія Kia поширила два нових зображення концепта, котрий готує до дебюту на Женевському автосалоні. Головна особливість прототипу – 21 дисплей на передній панелі.

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Раніше фірма вже інтригувала зображенням концептуального електричного прототипа, виконаного у новому дизайні, однак нинішні фото – значно цікавіші. На одній з них показано салон автомобіля, у якому буде дуже незвичайна приладова панель.

“Ми вирішили відійти від раціонального підходу на користь емоційного і застосувати більш теплий і людяний підхід до електрифікації автомобілів. Зрештою, електрика ховається всередині кожного атома – це енергія, яка тече всередині кожного з нас і нашої планети. Усвідомлення цього потенціалу просуває нас від однієї інновації до іншої”, – сказав віце-президент Kіа Motors Europe з дизайну Грегорі Гійом.

Фото: електричний концепт Kia / Kia

Концепт сконструйований таким чином, аби не вписуватись у жоден з існуючих сегментів. У компанії стверджують, що в образі прототипу поєднується елементи спорткросовера, розкішного сімейного седана і практичного позашляховика.

Передня частина концепту наново обігрує фірмову решітку “Ніс тигра”, котра тепер підсічується світлодіодною стрічкою. Цей елемент дизайнери Kia будуть використовувати для майбутніх моделей і вона має стати відмінною рисою автомобілів Kia XXI століття.

Лобове скло і дах являють собою єдиний елемент, який трансформується в “подвійний міхур” над заднім рядом сидінь.

Крім електричного шоу-кара, Kia покаже в Женеві позашляхову версію Kia Ceed – Xceed.

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