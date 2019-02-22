Доступный электрокар от китайского гранда будет бороться за право стать лучшим на местном рынке.

В Сеть просочились фото конвейерной версии совершенно нового электрического седана Geely GE11, который называют бюджетным конкурентом Tesla Model 3.

Также интересно: Демонтаж Шулявского моста в Киеве снова перенесли – названа новая дата

Премьера нового электромобиля Geely запланирована на первый квартал нынешнего года, а сейчас шпионам удалось сфотографировать "живую машину”.

Фото: шпионские снимки серийного Geely GE11 / ТопЖыр, Мотор

Снимки свидетельствуют, что конвейерная версия почти не отличается от прототипов, которые были замечены ранее. Хотя до сих пор для новинки так и не выбрано название – ранее производитель объявил конкурс среди жителей Китая на лучшее имя для электрокара. GE11 – заводское обозначение машины.

Фото: дизайнерский эскиз электрического седана Geely GE11 / Geely

Новый Geely GE11 разработан совместно с Volvo. Седан имеет длину 4736 мм, ширину 1804 мм и высоту 1503 мм, при расстоянии между осями в 2700 мм.

Смотрите также: Шокирующее видео аварии 47 машин: как это бывает на скользкой дороге

Электрокар имеет удлиненный обтекаемый кузов с коэффициентом лобового сопротивления воздуху всего 0,2375. В салоне можно заметить небольшую виртуальную панель приборов и огромный сенсорный экран мультимедийной системы с управлением функциями авто.

Фото: тизеры Geely GE11 / Geely

Geely GE11 оснащен электромотором на 177 л.с. и развивает максимальную скорость в 150 км/ч. Автономный пробег на одном заряде, по предварительной информации, составит 350 км.

Фото: неофициальные изображения Geely GE11 / из открытых источников

Стоимость новинки пока не названа, однако Geely умеет "играть на понижение" и ценник GE11 должен быть достаточно привлекательным, чтобы отобрать покупателей у Tesla, однако и не совсем демпинговым, поскольку на внутреннем рынке компания из города Чжэцзян чувствует себя более чем уверенно и входит в топ-10 автопроизводителей.

Также интересно: Mercedes-Benz показал свой стенд для Женевы