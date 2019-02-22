В Швейцарии покажут новый CLA Shooting Brake, обновленный кроссовер GLC и концепт электрического кроссовера EQV.
На Женевском автосалоне 2019 компания Mercedes-Benz представит сразу три мировые премьеры: концепт EQV и серийные CLA Shooting Brake и GLC-Class.
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В начале марта в Женеве Mercedes-Benz покажет совершенно новую для марки модель-CLA Shooting Brake.
Фото: рендер Mercedes-Benz CLA Shooting Brake / Колеса
По сути это будет новый Mercedes-Benz CLA, показанный в начале года на Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе, но с более практичным кузовом.
Фото: рендер Mercedes-Benz CLA Shooting Brake / Колеса
Вместе с эффектным универсалом подиум немецкого бренда украсит кроссовер GLC с “подтянутым лицом”. Третьей новинкой на стенде Mercedes будет прототип электрического минивэна V-Class под названием EQV.
Кроме этих трех моделей на стенде марки в Женеве будут показаны родстеры SL 500 Grand Edition и SLC 300 Final Edition, электрический болид Formula E и другие, менее значительные новинки.
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