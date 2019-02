Тот самый, который сейчас использует новое поколение Toyota Supra.

Компактный седан Lexus IS следующего поколения получит двигатель от купе Toyota GR Supra, которому в свою очередь, рядный шестицилиндровый агрегат достался от BMW Z4.

Об этом сообщает японское издание Best Car, уверяя, что новый IS будет оснащаться тем же трехлитровым мотором, как и у пятого поколения "Супра".



Работая в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач на Supra 2020 этот двигатель производит 340 лошадиных сил.



Кроме этого мотора новому IS предсказывают также турбированные 2.0 и 2.4, а также гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового "атмосферника". Топовым для новинки, по информации японского издания, будет V6 с парой турбин от флагманского LS – таким оснащать Lexus IS F.

