Той самий, який зараз використовує нове покоління Toyota Supra.

Компактний седан Lexus IS наступного покоління отримає двигун від купе Toyota GR Supra, котрому в свою чергу, рядний шестициліндровий агрегат дістався від BMW Z4.

Читайте також: Peugeot покаже в Женеві 400-сильний седан 508

Про це повідомляє японське видання Best Car, запевняючи, що новий IS оснащуватиметься тим же трилітровим мотором, що й у п’ятого покоління “Супра”.



Фото: рендер нового Lexus IS від Best Car / Best Car

Працюючи у парі з восьмиступінчатою автоматичною коробкою передач на Supra 2020 цей двигун продукує 340 кінських сил.



Фото: рендер Lexus IS 2020 від Best Car / Best Car

Окрім цього мотора новому IS пророкують також турбовані 2.0 і 2.4, а також гібридну силову установку на базі 2,5-літрового “атмосферника”. Топовим для новинки, за інформацією японського видання, буде V6 з парою турбін від флагманського LS – таким оснащуватимуть Lexus IS F.

Також цікаво: Kia поширила перше зображення кросовера Xceed