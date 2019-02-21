Изменений не много, поскольку это "прощальное" обновление перед полноценной сменой поколений в 2021 году.

Нынешнее поколение Mercedes-Benz SL существует с 2013 года, а выход новой генерации ожидается в 2021 году. В Штутгарте решили слегка обновить свое GT-купе.

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Даже полноценным обновлением все, что предложили для SL Grand Edition 2020, назвать трудно. Подобно Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020, большое купе также является “последней версией нынешней модели”.

Mercedes предложит роскошный спорткар в версиях SL 450 и 550. Обе получат минимальные изменения во внешности и в салоне, хотя стоит упомянуть о новой спортивной подвеске в качестве новой опции для Grand Edition.

Фото: Mercedes-Benz SL Grand Edition 2020 / Mercedes-Benz

Автомобили 2020 модельного года получили эксклюзивные 10-спицевые кованные диски из алюминия от AMG. Спереди установлены 19-дюймовые, а сзади – 20-дюймовые колеса. Единственным доступным цветом кузова для Grand Edition является темно-серый с хромовой и серебристой отделкой. Шильдики SL Grand Edition на крыльях – единственное, что указывает на принадлежность модели к последнему выпуску.

Внутри SL Grand Edition будет предлагать владельцу отделку кожей Tundra Brown Pearl с ромбовидной прострочкой и затянутый в кожу Nappa руль.

К дилерам в Европе новый Mercedes-Benz SL Grand Edition попадет не раньше начала следующего года.

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