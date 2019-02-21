Змін не багато, оскільки це "прощальне" оновлення перед повноцінною зміною поколінь у 2021 році.

Нинішнє покоління Mercedes-Benz SL існує з 2013 року, а вихід нової генерації очікується у 2021 році. То того часу в Штутгарті вирішили злегка оновити своє GT-купе.

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Навіть на повноцінним оновленням усе, що запропонували для SL Grand Edition 2020, назвати важко. Подібно до Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020, велике купе також є “останньою версією нинішньої моделі”.

Mercedes запропонує розкішний спорткар у версіях SL 450 та 550. Обидві отримають мінімальні зміни у зовнішності та в салоні, хоча варто згадати про нову спортивну підвіску у якості нової опції для Grand Edition.

Фото: Mercedes-Benz SL Grand Edition 2020 / Mercedes-Benz

Автомобілі 2020 модельного року отримали ексклюзивні 10-спицеві ковані диски з алюмінію від AMG. Спереду встановлено 19-дюймові, а ззаду – 20-дюймові колеса. Єдиним доступним кольором кузову для Grand Edition є темно-сірий з хромовим і сріблястим оздобленням. Шильдики SL Grand Edition на крилах – єдине, що вказує на приналежність моделі до останнього випуску.

Всередині SL Grand Edition пропонуватиме власнику оздоблення шкірою Tundra Brown Pearl з ромбовидної прострочкою та затягнуте у шкіру Nappa кермо.

До дилерів у Європі новий Mercedes-Benz SL Grand Edition потрапить не раніше початку наступного року.

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