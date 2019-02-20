Німецький виробник представив SLC Final Edition 2020.

Яскраві кольори, нові диски і особливе оздоблення – так Mercedes прощається з родстером SLC.

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Про наступника для нинішнього покоління SLC компанія Mercedes-Benz не повідомляла, тож вихід Final Edition цілком може означати видалення з гами виробника моделі, що випускається з 1996 року.

Фото: Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020 / Mercedes-Benz

Родстер SLC Final Edition буде доступний у двох виконаннях: SLC 300 та Mercedes-AMG SLC 43. Обидві моделі отримають дверні ручки, дзеркала та інші деталі екстер'єру чорного кольору, при тому що самі машини будуть жовтими або сріблястими (Selenite Grey). Всередині кожне спорткупе матиме оздоблення з двоколірної шкіри й алюмінієвий декор.

Фото: Mercedes SLC FE / Mercedes-Benz

SLC 300 також отримує трохи нижчу спортивну підвіску, вентильовані гальмівні ротори та бампери від AMG Styling. Доповнять картину особливі зіркоподібні колісні диски.

Mercedes привезе SLC Final Edition до Женеви, а продажі обіцяє розпочати у наступному році. Ціни не були оголошені.

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