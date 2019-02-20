Немецкий производитель представил SLC Final Edition 2020.

Яркие цвета, новые диски и особая отделка – так Mercedes прощается с родстером SLC.

Также интересно: Alfa Romeo покажет в Женеве конкурента BMW X1

О преемнике для нынешнего поколения SLC компания Mercedes-Benz не сообщала, поэтому выход Final Edition вполне может означать удаление из гаммы производителя модели, которая выпускается с 1996 года.

Фото: Mercedes-Benz SLC Final Edition 2020 / Mercedes-Benz

Родстер SLC Final Edition будет доступен в двух исполнениях: SLC 300 и Mercedes-AMG SLC 43. Обе модели получат дверные ручки, зеркала и другие детали экстерьера черного цвета, при том что сами машины будут желтыми или серебристыми (Selenite Grey). Внутри каждого спорткупе будет отделка из двухцветной кожи и алюминиевый декор.

Фото: Mercedes SLC FE / Mercedes-Benz

SLC 300 также получает чуть более низкую спортивную подвеску, вентилируемые тормозные роторы и бамперы от AMG Styling. Дополнят картину особые звездообразные колесные диски.

Mercedes привезет SLC Final Edition в Женеву, а продажи обещает начать в следующем году. Цены не были объявлены.

Также интересно: На каких автомобилях ездит Олег Ляшко