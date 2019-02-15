Огромный планшет справа от водителя, новая система полного привода и автопилот третьего уровня – таким должен быть новый флагман немецкого бренда.

Седан Mercedes следующего поколения получит немало электроники внутри и “под капотом”, а управлять ею можно будет через очень, очень большой сенсорный монитор.

Портал Сагѕсоорѕ приобрел свежие шпионские снимки салона тестового мула Mercedes-Benz S-Class нового поколения, поэтому имеем возможность впервые заглянуть внутрь люксового лимузина, как называют все седаны немцы.

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Если это не чья-то дерзкая шутка (немного рановато для первоапрельских шалостей), водитель нового поколения S-Class получит огромный планшет, похожий на iPad Pro с дополнительными физическими кнопками снизу, которые отвечают за переключение режимов движения, изменения громкости музыки и включения аварийной сигнализации.



Фото: авторский рендер следующего поколения Mercedes-Benz S-Class / TopSpeed

По предварительной информации, следующая генерация Mercedes S-Class будет полностью гибридной. Основой для силовых установок станут последние поколения бензиновых и дизельных двигателей 2.9 и 3.0. Вершиной линейки станет отделенный в класс EQ суперлюксовый электрический седан EQ S. Ожидается, что Mercedes S-Class PHEV сможет проехать на чистых электронах до 100 км.

Автомобиль также станет первым носителем нового типа системы полного привода 4Matic, немалого количества новых технологий и автопилота третьего уровня автономности.



Фото: шпионский снимок Mercedes-Benz S-Class 2020 / Carscoops

Седьмое поколение Mercedes-Benz S-Class появится в следующем году. А недавно шпионам удалось поймать на тестовом треке закамуфлированный S-Class 2020.

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